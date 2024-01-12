Українські війська успішно контратакували східніше Куп'янська: карти боїв ISW

За попередньою інформацією українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) та звільнили 1,7 квадратних кілометрів території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, у районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.
Російське джерело стверджувало, що українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) та звільнили 1,7 квадратних кілометрів території, хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цього твердження.
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Нещодавно російські війська трохи просунулися на південний схід від Сіверська. Відео з геолокацією, опублікована 11 січня, показує, що російські війська трохи просунулися вздовж залізничної лінії на північ від Веселого (на південний схід від Сіверська).
Позиційні бої тривали під Бахмутом 11 січня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було. Російські та українські війська продовжували позиційні бої:
Позиційні бої тривали у районі Авдіївки 11 січня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Мар'їнки та на південний захід від Донецька у районі Георгіївки.
Позиційні бої тривали в районі кордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) 11 січня, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.
11 січня українські та російські війська продовжували позиційні бої у західній частині Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали біля Роботиного та Вербового (на захід від Роботиного).
Українські та російські джерела заявили, що 11 січня тривали позиційні бої на лівому березі Дніпра на Херсонщині, зокрема, в районі Кринків.
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