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Украинские войска успешно контратаковали восточнее Купянска: карты боев ISW

Фото: Украинские войска успешно контратаковали восточнее Купянска (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

По предварительной информации украинские войска успешно контратаковали близ Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. 

Российский источник утверждал, что украинские войска успешно контратаковали близ Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории, хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения этого утверждения.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;
  • к юго-западу от Сватово в районе Макеевки и Невского;
  • к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
  • к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;
  • к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Северска. Видео с геолокацией, опубликованная 11 января, показывает, что российские войска незначительно продвинулись вдоль железнодорожной линии к северу от Веселого (к юго-востоку от Северска).

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 11 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. Российские и украинские войска продолжали позиционные бои:

  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Хромово;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Позиционные бои продолжались в районе Авдеевки 11 января, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 

Позиционные бои продолжались:

  • в районе Авдеевки и коксохимического завода на северо-западе Авдеевки;
  • к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Новобахмутовки;
  • к западу от Авдеевки в районе Северного;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Георгиевки.

 

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей близ Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) 11 января, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

11 января украинские и российские войска продолжали позиционные бои в западной части Запорожской области, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались возле Работино и Вербового (к западу от Работино).

 

Украинские и российские источники заявили, что 11 января продолжались позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области, в частности, в районе Крынка.

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