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Українські війська просуваються південніше Роботиного та Бахмута, - Генштаб

Фото: українські воїни просуваються на двох напрмяках фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжуються наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Наші воїни мають локальні успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Речник наголосив, що ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, а саме на ділянці південніше населеного пункту Роботине. Воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, українські військові стримують наступ російських окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки у Донецькій області, а також на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Тут противник вів безуспішні наступальні дії у районі Сеньківки, Новоєгорівки, Оріхо-Василівки, Кліщіївки та Андріївки", - наголосив Ковальов.

ЗСУ просуваються на фронті

Влітку наші бійці посилили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. За повідомленнями деяких ЗМІ, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також наші воїни тиснуть на противника на Бахмутському напрямку. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, який поки контролюють окупанти.

Своєю чергою окупанти намагаються прорвати оборону наших військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Як зазначають Сили оборони, росіяни хочуть створити "ударний кулак", але їм не вистачає техніки.

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