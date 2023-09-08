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Украинские войска продвигаются южнее Роботино и Бахмута, - Генштаб

Фото: украинские воины продвигаются на двух направлениях фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Наши воины имеют локальные успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, а именно на участке южнее населенного пункта Роботино. Воины закрепляются на достигнутых рубежах.

В Бахмутском направлении Силы обороны также продолжают вести наступательные действия. ВСУ продвигаются к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, украинские военные сдерживают наступление российских оккупантов в районе Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки, Новоегоровки, Орехо-Василовки, Клещиевки и Андреевки", - подчеркнул Ковалев.

ВСУ продвигаются на фронте

Летом наши бойцы усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. По сообщениям некоторых СМИ, украинские защитники прорвали первую линию обороны оккупантов.

Также наши воины давят на противника на Бахмутском направлении. ВСУ продвигаются к югу от Бахмута, который пока контролируют оккупанты.

В свою очередь оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск на Купянском и Лиманском направлениях. Как отмечают Силы обороны, россияне хотят создать ударный кулак, но им не хватает техники.

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