Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Українські військові продовжують ведення наступальних дій на кількох напрямках. ЗСУ змогли просунутись вперед на заході Запорізької області та досягли успіхів поблизу Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. Російські окупанти тим часом посилюють оборону в районі Токмака
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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