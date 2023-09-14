Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий на нескольких направлениях. ВСУ смогли продвинуться вперед на западе Запорожской области и добились успехов вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Российские оккупанты тем временем усиливают оборону в районе Токмака
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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