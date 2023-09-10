Українські війська просунулися на південь від Кліщіївки: карти боїв ISW

Українські військові продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. Вони досягли успіху на південь від Кліщіївки. Російський військовий блогер стверджував, що ЗСУ повністю витіснили окупантів з Андріївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш
"Південна вісь"
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