Украинские войска продвинулись к югу от Клещиевки: карты боев ISW

Украинские военные продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. Они добились успеха к югу от Клещиевки. Российский военный блоггер утверждал, что ВСУ полностью вытеснили окупантов из Андреевки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш
"Южная ось"
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