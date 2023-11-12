Українські війська просунулися на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

Українські військові продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. ЗСУ атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки та змусили росіян відійти з тактичних висот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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