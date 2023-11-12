Украинские войска продвинулись на Мелитопольском направлении: карты боев ISW

Украинские военные продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. ВСУ атаковали северо-западнее Вербового и вблизи Новопокровки и заставили россиян отойти с тактических высот.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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