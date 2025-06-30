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Українські війська просунулися на двох напрямках на фронті: карти ISW

Фото: ЗСУ просунулися у двох районах (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Українські війська просунулися на півночі Сумської області та в районі Часова Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Північна вісь

Згідно з геолокаційними даними, Сили оборони України нещодавно просунулися на південь від Олексіївки в Сумській області.

Окупаційні війська атакували на Сумському напрямку, зокрема в районах Андріївки та Яблунівки. Російські так звані "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували між Яблунівкою і Храповщиною, а також у районі Андріївки.

Схід України

  • Харківська область. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте успіхів не досягли. 28 і 29 червня окупанти провели наступальні операції в районі Глибокого і в напрямку Липці, а також у районі Вовчанська.
  • Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районі Строївки та Голубівки, а також біля Петропавлівки, у районі Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.
  • Боровий напрямок. Окупанти атакували в районі Зеленого Гаю, Копанок, Надії, Греківки та Твердохлібового, а також у напрямку Новосергіївки.
  • Лиманський напрямок. ЗС РФ продовжили наступ, але просування не отримали. Вони атакували в районі Рідкодуба, Зеленої Долини, Шандриголового, Ямполівки, Мирного, Торського і Серебрянського лісу.

Донецька область

29 червня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, проте прогресу не досягли. Водночас, українські війська просунулися в напрямку Часового Яру.

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 29 червня на фронті зафіксовано 104 бойові зіткнення. Найбільше ворожих штурмів було на Покровському напрямку.

Тим часом, у Генштабі частково підтвердили результати атаки по аеродрому Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося про знищення зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1" та гелікоптерів Мі-8, Мі-26 і Мі-28.

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