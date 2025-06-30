Українські війська просунулися на двох напрямках на фронті: карти ISW

Українські війська просунулися на півночі Сумської області та в районі Часова Яру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з геолокаційними даними, Сили оборони України нещодавно просунулися на південь від Олексіївки в Сумській області.
Окупаційні війська атакували на Сумському напрямку, зокрема в районах Андріївки та Яблунівки. Російські так звані "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували між Яблунівкою і Храповщиною, а також у районі Андріївки.
29 червня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, проте прогресу не досягли. Водночас, українські війська просунулися в напрямку Часового Яру.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 29 червня на фронті зафіксовано 104 бойові зіткнення. Найбільше ворожих штурмів було на Покровському напрямку.
Тим часом, у Генштабі частково підтвердили результати атаки по аеродрому Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося про знищення зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1" та гелікоптерів Мі-8, Мі-26 і Мі-28.
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