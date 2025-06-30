Українські війська просунулися на двох напрямках на фронті: карти ISW

Північна вісь

Згідно з геолокаційними даними, Сили оборони України нещодавно просунулися на південь від Олексіївки в Сумській області.

Окупаційні війська атакували на Сумському напрямку, зокрема в районах Андріївки та Яблунівки. Російські так звані "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували між Яблунівкою і Храповщиною, а також у районі Андріївки.

Схід України

Харківська область . Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте успіхів не досягли. 28 і 29 червня окупанти провели наступальні операції в районі Глибокого і в напрямку Липці, а також у районі Вовчанська.

. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте успіхів не досягли. 28 і 29 червня окупанти провели наступальні операції в районі Глибокого і в напрямку Липці, а також у районі Вовчанська. Куп'янський напрямок . Російські війська атакували в районі Строївки та Голубівки, а також біля Петропавлівки, у районі Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.

. Російські війська атакували в районі Строївки та Голубівки, а також біля Петропавлівки, у районі Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного. Боровий напрямок . Окупанти атакували в районі Зеленого Гаю, Копанок, Надії, Греківки та Твердохлібового, а також у напрямку Новосергіївки.

. Окупанти атакували в районі Зеленого Гаю, Копанок, Надії, Греківки та Твердохлібового, а також у напрямку Новосергіївки. Лиманський напрямок. ЗС РФ продовжили наступ, але просування не отримали. Вони атакували в районі Рідкодуба, Зеленої Долини, Шандриголового, Ямполівки, Мирного, Торського і Серебрянського лісу.

Донецька область

29 червня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, проте прогресу не досягли. Водночас, українські війська просунулися в напрямку Часового Яру.