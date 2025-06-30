Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW

Северная ось

Согласно геолокационным данным, Силы обороны Украины недавно продвинулись к югу от Алексеевки в Сумской области.

Оккупационные войска атаковали на Сумском направлении, в том числе в районах Андреевки и в Яблоновки. Российские так называемые "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали между Яблоновкой и Храповщиной, а также в районе Андреевки.

Восток Украины

Харьковская область . Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. 28 и 29 июня оккупанты провели наступательные операции в районе Глубокого и в направлении Липцы, а также в районе Волчанска.

. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. 28 и 29 июня оккупанты провели наступательные операции в районе Глубокого и в направлении Липцы, а также в районе Волчанска. Купянское направление . Российские войска атаковали в районе Строевки и Голубовки, а также возле Петропавловки, в районе Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного.

. Российские войска атаковали в районе Строевки и Голубовки, а также возле Петропавловки, в районе Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного. Боровое Направление . Оккупанты атаковали в районе Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки и Твердохлибово, а также в направлении Новосергиевки.

. Оккупанты атаковали в районе Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки и Твердохлибово, а также в направлении Новосергиевки. Лиманское направление. ВС РФ продолжили наступление, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Редкодуба, Зеленой Долины, Шандриголово, Ямполовки, Мирного, Торского и Серебрянского леса.

Донецкая область

29 июня российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако прогресса не добились. В то же время, украинские войска продвинулись в направлении Часова Яра.