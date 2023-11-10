Українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, 9 листопада російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна та підтвердили наступ. Відеозапис з геолокацією, опублікований 9 листопада, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південь від Першомайського.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки у Харківській області, Стельмахівки та Новоєгорівки у Луганській області.

Відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська також атакували поблизу Петропавлівки та досягли невизначеного "тактичного успіху" поблизу Сіньківки. Російські блогери стверджували, що також точилися бої під Кислівкою

Російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували в районі Серебрянського лісництва та захопили кілька невказаних позицій. Військовий блогер стверджував, що також тривають позиційні бої поблизу Торського.

За словами російських джерел, українські війська 9 листопада провели безуспішні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Тимківки, Сіньківки Харківської області та Кремінної Луганської області.

Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували західною бронетехнікою на північний схід від Куп'янська та на захід від Сватового. Російські блогери стверджували, що також тривають бої поблизу Діброва.

Операція №2 - Донецька область

Російські блогери широко розповсюджували твердження про те, що російські війська увійшли до Кліщіївки та відтіснили українські війська від залізниці, що проходить на північний схід від населеного пункту. Відеозапис з геолокацією, опублікований 9 листопада, показує, що російські війська просунулися у напрямку Кліщіївки та утримують позиції на схід від населеного пункту та на захід від залізничної лінії.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська також вибили українські війська з позицій в Андріївці та навколо неї, але ISW не спостерігала візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження. Декілька російських блогерів додатково стверджували, що російські війська просунулися на північний захід від Бахмута в напрямку Берхівка-Богданівка на південь від Берхівського водосховища в напрямку розплідника рослин Вільянова. Відеозапис з геолокацією, зроблений приблизно 7 листопада, показує, що російські війська просунулися на південь від Берхівського водосховища, приблизно за 3 км на північний захід від Бахмута.

За словами інституту, 9 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку та, як повідомляється, просунулися вперед. Декілька російських блогерів заявили, що російські війська досягли успіхів у районі Степового і зміцнюють нові позиції поблизу населеного пункту.

Російські джерела додатково стверджували, що російські війська просунулися на 1 км за залізничну лінію приблизно за 3 км від Бердичева Один із військових блогерів заявив, що російські війська зараз утримують позиції в радіусі 500 метрів від самої Авдіївки.

Російські джерела додатково стверджували, що російські війська намагаються прорвати українські позиції на південний захід від Авдіївки у районі Водяного.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що російські війська за останні кілька днів збільшили застосування авіації на Авдіївському напрямку та використовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

Український Генштаб повідомив, що російські війська за підтримки авіації провели безуспішні атаки на південний схід від Новокалинового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Степового, Північного та Первомайського.

Українські війська 9 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на Авдіївському напрямку.

Як повідомив ISW, російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька 9 листопада, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Штупун зазначив, що російські сили на напрямку Мар'їнки концентрують наступальні зусилля в районі Мар'їнки та Новомихайлівки, а український Генштаб повідомив, що російські сили провели 23 безуспішні атаки поблизу цих двох населених пунктів протягом дня.

Один із військових блогерів заявив, що російські війська припинили активний поступ у напрямку Новомихайлівки та натомість зосереджуються на зміцненні своїх нових позицій. Російські ЗМІ заявили, що ситуація у Мар'їнці залишається незмінною і що на західній околиці населеного пункту тривають бої.

Російські джерела також стверджували, що локальні бойові дії продовжуються поблизу Вугледару, особливо на схід від Вугледару поблизу Михайлівського.

Українські війська 9 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на захід чи південний захід від Донецька.

"Південна вісь"

За словами інституту, українські війська 9 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські війська 9 листопада продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Старомайорська та на південь від Пречистівки.

За спостереженнями ISW, українські війська продовжили контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області 9 листопада і нещодавно досягли підтверджених успіхів. Відеозапис з геолокацією, опублікований 8 листопада, показує, що українські війська просунулися на північний захід від Вербового.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські війська провели безуспішні атаки поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Російські війська 9 листопада провели обмежені контратаки в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Вербового та Роботиного.

Олександр Штупун заявив, що 8 листопада російські війська не проводили жодних наступів на Запорізькому напрямі. Російські ЗМІ заявили, що російські війська контратакували під Вербовим 8 листопада, але не уточнили результату.

За словами ISW, 9 листопада російські блогери заявили, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках і вели атаки у напрямку російських позицій на південь та південний захід від населеного пункту.

Російський блогер заявив, що є повідомлення про те, що українські війська просунулися до лісових масивів на південь від Кринків. Російські блогери стверджували, що українські війська також атакували поблизу Пойми, Пищанівки, Підступного та намагаються встановити позиції між Підступним та Козачими Таборами.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська встановили постійний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ Олешок станом на 9 листопада та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка щонайменше на двох ділянках.

Російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару по російському тилу на півдні України та націлилися на окупований Крим 9 листопада. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українські війська випустили дві ракети по Скадовську, Херсонської області, і що російські засоби ППО перехопили лише одну з ракет.

Російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Скадовську. Українська ЗМІ та український військовий оглядач заявили, що українські війська завдали удару по готелі в Скадовську, який російські війська використовували для розміщення російських офіцерів.

Радник мера українського Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська використали готель як командний пункт. Міністерство оборони Росії заявило, що 9 листопада російські засоби ППО перехопили українську протикорабельну ракету "Нептун" біля берегів Криму. Російські джерела оприлюднили знімки, на яких нібито видно хмари диму поблизу Севастополя після перехоплення.