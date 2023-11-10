Украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении:карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, 9 ноября российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 ноября, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к югу от Первомайского.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Синьковки в Харьковской области, Стельмаховки и Новоегоровки в Луганской области.

Известный российский военный блогер утверждал, что российские войска также атаковали близ Петропавловки и достигли неопределенного "тактического успеха" близ Синьковки. Российские блогеры утверждали, что также шли бои под Кисловкой

Российский военный блогер заявил, что российские войска атаковали в районе Серебрянского лесничества и захватили несколько неуказанных позиций. Военный блогер утверждал, что также идут позиционные бои близ Торского.

По словам российских источников, украинские войска 9 ноября провели безуспешные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Тимковки, Синьковки Харьковской области и Кременной Луганской области.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали западной бронетехникой к северо-востоку от Купянска и к западу от Сватово. Российские блогеры утверждали, что также идут бои близ Диброва.

Операция №2 - Донецкая область

Российские блогеры широко распространяли утверждения о том, что российские войска вошли в Клещиевку и оттеснили украинские войска от железной дороги, проходящей к северо-востоку от населенного пункта. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 ноября, показывает, что российские войска продвинулись в направлении Клещиевки и удерживают позиции к востоку от населенного пункта и к западу от железнодорожной линии.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска также выбили украинские войска с позиций в Андреевке и вокруг нее, но ISW не наблюдала визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения. Несколько российских блогеров дополнительно утверждали, что российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута в направлении Берховка-Богдановка к югу от Берховского водохранилища в направлении питомника растений Вильянова. Видеозапись с геолокацией, сделанная примерно 7 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к югу от Береховского водохранилища, примерно в 3 км к северо-западу от Бахмута.

По словам института, 9 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении и, как сообщается, продвинулись вперед. Несколько российских блогеров заявили, что российские войска добились успехов в районе Степового и укрепляют новые позиции вблизи населенного пункта.

Российские источники дополнительно утверждали, что российские войска продвинулись на 1 км за железнодорожную линию примерно в 3 км от Бердичева Один из военных блогеров заявил, что российские войска сейчас удерживают позиции в радиусе 500 метров от самой Авдеевки.

Российские источники дополнительно утверждали, что российские войска пытаются прорвать украинские позиции к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские войска за последние несколько дней увеличили применение авиации на Авдеевском направлении и используют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска при поддержке авиации провели безуспешные атаки к юго-востоку от Новокалиново и вблизи Авдеевки, Керамика, Степового, Северного и Первомайского.

Украинские войска 9 ноября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак на Авдеевском направлении.

Как сообщил ISW, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 9 ноября, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов. Штупун отметил, что российские силы на направлении Марьинки концентрируют наступательные усилия в районе Марьинки и Новомихайловки, а украинский Генштаб сообщил, что российские силы провели 23 безуспешных атаки вблизи этих двух населенных пунктов в течение дня.

Один из военных блогеров заявил, что российские войска прекратили активное продвижение в направлении Новомихайловки и вместо этого сосредотачиваются на укреплении своих новых позиций. Российские СМИ заявили, что ситуация в Марьинке остается неизменной и что на западной окраине населенного пункта идут бои.

Российские источники также утверждали, что локальные боевые действия продолжаются близ Угледара, особенно к востоку от Угледара близ Михайловского.

Украинские войска 9 ноября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к западу или юго-западу от Донецка.

"Южная ось"

По словам института, украинские войска 9 ноября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Российские войска 9 ноября продолжили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Старомайорска и к югу от Пречистовки.

По наблюдениям ISW, украинские войска продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 9 ноября и недавно добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 8 ноября, показывает, что украинские войска продвинулись к северо-западу от Вербового.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что украинские войска провели безуспешные атаки вблизи Работино, Новопрокоповки и Вербового

Российские войска 9 ноября провели ограниченные контратаки в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Вербового и Работино.

Александр Штупун заявил, что 8 ноября российские войска не проводили никаких наступлений на Запорожском направлении. Российские СМИ заявили, что российские войска контратаковали под Вербовым 8 ноября, но не уточнили исход.

По словам ISW, 9 ноября российские блогеры заявили, что украинские войска установили контроль над новыми позициями в Крынках и вели атаки в направлении российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Российский блогер заявил, что есть сообщения о том, что украинские войска продвинулись к лесным массивам к югу от Крынков. Российские блогеры утверждали, что украинские войска также атаковали близ Поймы, Пищановки, Подступного и пытаются установить позиции между Подступным и Козачьими Лагерями.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска установили постоянный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского дорожного моста к северу Олешек по состоянию на 9 ноября и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка по меньшей мере на двух участках.

Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удар по российскому тылу на юге Украины и нацелились на оккупированный Крым 9 ноября. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска выпустили две ракеты по Скадовску, Херсонская область, и что российские средства ПВО перехватили только одну из ракет.

Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Скадовске. Украинская СМИ и украинский военный обозреватель заявили, что украинские войска нанесли удар по гостинице в Скадовске, которую российские войска использовали для размещения российских офицеров.

Советник мэра украинского Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска использовали отель в качестве командного пункта.Министерство обороны России заявило, что 9 ноября российские средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у берегов Крыма. Российские источники обнародрвали снимки, на которых якобы видны облака дыма вблизи Севастополя после перехвата.