Українські війська поки що не мають доступу до Херсона, - Міноборони

Україна досі не бачить свідчень масового відведення військ з Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника міністра оборони України Юрія Сака для Sky News.
ЗСУ ще не мають доступу до самого міста, яке вже кілька місяців перебуває під російською окупацією.
Тому українські офіційні особи, як і раніше, скептично ставляться до заяви Москви. Ще в середу в місті знаходилися десятки тисяч російських військовослужбовців.
"Це значні цифри, тому нам доведеться почекати та подивитися, чи почнуть вони відходити", - заявив він.
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, більшість російських військових, дислокованих на правому березі Дніпра в Херсонській області, все ще залишаються там. Усього їх налічується близько 20 тисяч осіб.
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