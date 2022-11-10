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Украинские войска пока не имеют доступа к Херсону, - Минобороны

Фото: украинские войска пока не имеют доступа к Херсону (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украина до сих пор не видит свидетельств массового отвода войск из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника министра обороны Украины Юрия Сака для Sky News.

ВСУ еще не имеют доступа к самому городу, который уже несколько месяцев находится под российской оккупацией.

Поэтому украинские официальные лица по-прежнему скептически относятся к заявлению Москвы. Еще в среду в городе находились десятки тысяч российских военнослужащих.

"Это значительные цифры, поэтому нам придется подождать и посмотреть, начнут ли они уходить", - заявил он.

Напомним, по данным Главного управления разведки, большая часть российских военных, дислоцированных на правом берегу Днепра в Херсонской области, все еще остаются там. Всего их насчитывается около 20 тысяч человек.

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Херсон