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Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб

Фото: ЗСУ оволоділи Андріївкою (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські війська в ході штурмових дій на сході оволоділи Андріївкою Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України в штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнення Андріївки

14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "Андріївка наша". Однак згодом вона змінила текст повідомлення, та прибрала цю інформацію.

Військові з 3-тьої окремої штурмової бригади пояснили, що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною, тривають серйозні та важкі бої.

Маляр потім уточнила, що відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій.

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