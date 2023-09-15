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Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб

Фото: ВСУ овладели Андреевкой (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские войска в ходе штурмовых действий на востоке овладели Андреевкой Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины в штурмовых действиях овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

Освобождение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что "Андреевка наша". Однако впоследствии она изменила текст сообщения и убрала эту информацию.

Военные из 3-й отдельной штурмовой бригады объяснили, что заявление о взятии Андреевки ошибочное и преждевременное, продолжаются серьезные и тяжелые бои.

Маляр затем уточнила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий.

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