ЗСУ в Курській області під загрозою оточення через бан США на розвіддані, - The Telegraph

Десять тисяч українських солдат опинилися під загрозою оточення після того, як російські війська прорвали лінію фронту та просунулися вздовж ключової лінії постачання з двох напрямків.

Російські війська просунулися в районі Суджі, заглибившись на 11 кілометрів на територію Росії, перетнувши кордон із Сумською областю України з півночі.

Вважається, що значна кількість північнокорейських військ була залучена до наступу з метою відрізати українських солдат, а безпілотники використовувалися для порушення ланцюгів постачання та логістики Києва.

За словами молодшого сержанта, який спілкувався з The Telegraph, Україна розглядає можливість виведення військ із Курська, щоб уникнути подальших втрат. "Ми хочемо уникнути втрат. Страх оточення реальний", - заявив він.

Єдина українська дорога до Суджі тепер перебуває в зоні дії російських безпілотників з видом від першої особи, що ускладнює утримання району та відступ у разі необхідності.

Елітні українські підрозділи, включаючи 95-ту десантно-штурмову бригаду, 115-ту механізовану бригаду та 8-й окремий полк спеціального призначення, продовжують діяти в Курській області.

Повідомляється, що російські війська розширюють зону бойових дій на села Новеньке та Басівка, а також надходять повідомлення про те, що вони беруть під контроль Нову та Стару Сорочицю.

Розвіддані

Російський наступ на ключовій дорозі відбувся невдовзі після того, як США припинили обмін розвідувальними даними з Україною. Експерти вважають, що, обмеживши спостереження, США дозволять росіянам діяти більш вільно та планувати атаки без відома України.

Офіцер військової розвідки в Києві повідомив The Telegraph, що припинення обміну розвідданими було рівносильним "практично повному відключенню електроенергії".

Спочатку повідомлялося, що скорочення розвідувальної діяльності стосувалося лише території Росії, де в п'ятницю відбувся напад.

Напад стався на тлі того, що президент США Дональд Трамп також заборонив приватним американським компаніям та комерційним службам надавати супутникові дані Україні, що спонукало аерокосмічну компанію Maxar Technologies позбавити Україну доступу до своїх супутникових знімків.

Компанія Maxar є основним постачальником комерційних супутникових знімків в Україну, які показують переміщення російських військ, а також стан важливих операцій, включаючи на території Росії.

Скорочення розвідувальної діяльності також впливає на здатність України прогнозувати удари російських ракет і безпілотників.

У четвер на саміті лідерів ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський підтримав плани часткового перемир'я, щоб зупинити атаки з повітря, з моря та по об'єктах критичної інфраструктури, а також перевірити, чи готовий російський диктатор Володимир Путін припинити війну з Україною.

Високопоставлені посадовці України та США обговорять ці плани, а також масштабний обмін полоненими між Києвом і Москвою на зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня.