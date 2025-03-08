ВСУ в Курской области под угрозой окружения из-за бана США на разведданные, - The Telegraph

Десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения после того, как российские войска прорвали линию фронта и продвинулись вдоль ключевой линии снабжения с двух направлений.

Российские войска продвинулись в районе Суджи, углубившись на 11 километров на территорию России, пересекая границу с Сумской областью Украины с севера.

Считается, что значительное количество северокорейских войск было привлечено к наступлению с целью отрезать украинских солдат, а беспилотники использовались для нарушения цепей снабжения и логистики Киева.

По словам младшего сержанта, который общался с The Telegraph, Украина рассматривает возможность вывода войск из Курска, чтобы избежать дальнейших потерь. "Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реален", - заявил он.

Единственная украинская дорога к Судже теперь находится в зоне действия российских беспилотников с видом от первого лица, что затрудняет удержание района и отступление в случае необходимости.

Элитные украинские подразделения, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 115-ю механизированную бригаду и 8-й отдельный полк специального назначения, продолжают действовать в Курской области.

Сообщается, что российские войска расширяют зону боевых действий на села Новенькое и Басовка, а также поступают сообщения о том, что они берут под контроль Новую и Старую Сорочицу.

Разведданные

Российское наступление на ключевой дороге произошло вскоре после того, как США прекратили обмен разведывательными данными с Украиной. Эксперты считают, что, ограничив наблюдение, США позволят россиянам действовать более свободно и планировать атаки без ведома Украины.

Офицер военной разведки в Киеве сообщил The Telegraph, что прекращение обмена разведданными было равносильно "практически полному отключению электроэнергии".

Изначально сообщалось, что сокращение разведывательной деятельности касалось только территории России, где в пятницу произошло нападение.

Нападение произошло на фоне того, что президент СШАДональд Трамп также запретил частным американским компаниям и коммерческим службам предоставлять спутниковые данные Украине, что побудило аэрокосмическую компанию Maxar Technologies лишить Украину доступа к своим спутниковым снимкам.

Компания Maxar является основным поставщиком коммерческих спутниковых снимков в Украину, которые показывают перемещение российских войск, а также состояние важных операций, включая на территории России.

Сокращение разведывательной деятельности также влияет на способность Украины прогнозировать удары российских ракет и беспилотников.

В четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский поддержал планы частичного перемирия, чтобы остановить атаки с воздуха, с моря и по объектам критической инфраструктуры, а также проверить, готов ли российский диктатор Владимир Путин прекратить войну с Украиной.

Высокопоставленные чиновники Украины и США обсудят эти планы, а также масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой на встрече в Саудовской Аравии на следующей неделе.