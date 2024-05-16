Українські війська контратакували в районі Вовчанська, - Генштаб

Що відбувається у Харківській області

В ніч на 10 травня російські війська здійснили наступ на півночі Харківської області, а саме у районі міста Вовчанськ та сусідніх населених пунктах. Вчора Міноборони підтвердило, що малі піхотні групи змогли зайти у Вовчанськ та спробували закріпитися. У ЗСУ зазначають, що зірвали плани ворога.

Українські військові зазначають, що у Росії, ймовірно, не вистачить сил для повноцінного наступу на Харків. Мета загострення у прикордонних територіях - це розтягнення українських сил на фронті.

Варто додати, що частина Харківської області, зокрема місто Вовчанськ, було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Території було звільнено восени 2022 року.

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