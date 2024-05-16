Украинские войска контратаковали в районе Волчанска, - Генштаб

Что происходит в Харьковской области

В ночь на 10 мая российские войска совершили наступление на севере Харьковской области, а именно в районе города Волчанск и соседних населенных пунктах. Минобороны подтвердило, что малые пехотные группы смогли зайти в Волчанск и попытались закрепиться. В ВСУ отмечают, что сорвали планы врага.

Украинские военные отмечают, что у России, вероятно, не хватит сил для полноценного наступления на Харьков. Цель обострения в приграничных территориях - это растяжение украинских сил на фронте.

Стоит добавить, что часть Харьковской области, в частности, город Волчанск, была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения. Территории были освобождены осенью 2022 года.

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