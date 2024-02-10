Українські війська досягли підтверджених успіхів у Кринках: карти ISW

Українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута). Російські війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 9 лютого. Відеозапис з геолокацією, опублікований 9 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на схід від Білогорівки (12 км південніше Кремінної).
Українські та російські джерела заявили, що були позиційні бої:
Нещодавно російські війська досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 лютого, показані підрозділи російської 98-ї дивізії ПДВ, які нещодавно наставали на полях на захід від Бахмута.
Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 лютого, показують, що українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута).
Позиційні бої тривали:
Російські війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі. Відео з геолокацією, опубліковане 9 лютого, показує, що російські війська просунулися близько до залізничного мосту вздовж вулиці Чистякова на півночі Авдіївки.
Позиційні бої тривали:
Повідомляється, що російські війська просунулися далі в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 9 лютого.
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 9 лютого, але підтверджених змін на фронті не було.
Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:
Відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, показує, що українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках на лівому березі Херсонської області.
Повідомляють, що позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області 9 лютого.
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