Українські війська досягли підтверджених успіхів у Кринках: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 9 лютого. Відеозапис з геолокацією, опублікований 9 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на схід від Білогорівки (12 км південніше Кремінної).

Українські та російські джерела заявили, що були позиційні бої:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Іванівки;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Діброви;

на південний захід від Кремінної в районі Григорівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Нещодавно російські війська досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 лютого, показані підрозділи російської 98-ї дивізії ПДВ, які нещодавно наставали на полях на захід від Бахмута.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 лютого, показують, що українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки.

Російські війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі. Відео з геолокацією, опубліковане 9 лютого, показує, що російські війська просунулися близько до залізничного мосту вздовж вулиці Чистякова на півночі Авдіївки.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки;

на південно-східній околиці Авдіївки;

на південь від Авдіївки у районі Опитного;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського.

Повідомляється, що російські війська просунулися далі в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 9 лютого.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки;

на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 9 лютого, але підтверджених змін на фронті не було.

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:

біля Роботиного;

на захід від Вербового (на схід від Роботиного);

на захід від Новопокровки (на північний схід від Роботиного);

біля Новопрокопівки (на південь від Роботиного)

Відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, показує, що українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Повідомляють, що позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області 9 лютого.