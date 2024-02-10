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Украинские войска добились подтвержденных успехов в Крынках: карты ISW

Фото: Украинские войска добились определенных успехов в Крынках (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские войска продвинулись к западу от Горловки (к юго-западу от Бахмута). Российские войска недавно продвинулись в северной Авдеевке и продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 9 февраля. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Украинские и российские источники заявили, что были позиционные бои:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Ивановки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Дибровы;
  • к юго-западу от Кременной в районе Григоровки;
  • к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска добились незначительных успехов к западу от Бахмута, а украинские войска недавно продвинулись к юго-западу от Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 февраля, показаны подразделения российской 98-й дивизии ВДВ, недавно наступавшие в полях к западу от Бахмута.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские войска продвинулись к западу от Горловки (к юго-западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Ивановского;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки.

Российские войска недавно продвинулись в северной Авдеевке и продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 9 февраля, показывает, что российские войска продвинулись близко к железнодорожному мосту вдоль улицы Чистякова на севере Авдеевки.

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки;
  • на юго-восточной окраине Авдеевки;
  • к югу от Авдеевки в районе Опытного;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского и Первомайского.

Сообщается, что российские войска продвинулись дальше в Новомихайловке на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 9 февраля. 

Позиционные бои продолжались:

  • к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки;
  • к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 9 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 

Украинские и российские источники сообщили о позиционных боях:

  • возле Работино;
  • к западу от Вербового (к востоку от Роботино);
  • к западу от Новопокровки (к северо-востоку от Роботино);
  • возле Новопрокоповки (к югу от Роботино)

Видео с геолокацией, опубликованное 8 февраля, показывает, что украинские войска недавно добились определенных успехов в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Сообщается, что позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области 9 февраля.

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