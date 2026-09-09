Українські ветерани планують новий рекорд Гіннеса на Дніпрі: перші деталі

Українські ветерани планують встановити новий рекорд Гіннеса на Дніпрі, протягнувши масивну баржу на воді зусиллями плавців.
Про це засновник ветеранського руху M13 та ветеран ССО Артем Грот розповів у інтерв’ю РБК-Україна.
За словами Грота, команда розглядає можливість зібрати близько 100 людей, які у зв’язці плистимуть і тягнутимуть баржу по Дніпру.
"Я думаю, що найближчим часом, знову ж таки відштовхуючись від геополітичних процесів, я хочу поставити рекорд Гіннеса. Бачив в інтернеті, як сто людей тягнули схожу баржу в Дубаї у 2018 році. Думаю, ми зможемо це повторити чи перевершити у ветеранському колі - протягнути її по Дніпру", - заявив Грот.
Ідея тісно пов’язана з символікою руху. Під час шостого турніру M13 FIGHTS ринг облаштували безпосередньо на баржі "Перленера" біля Річкового вокзалу в Києві.
"Вода - це наша піратська тема", - пояснив ветеран.
Організатори переконані в реалістичності задуму, оскільки вже мають подібний досвід.
Нещодавно в Буковелі 15 людей із ампутаціями успішно протягнули в озері два надувні човни з дітьми, які мають онкологічні захворювання та травми.
"Ми загорілися цією ідеєю, почали вивчати підхід і зрозуміли, що це можливо. Будемо старатися зібрати сильних плавців і поставити рекорд", - підсумував Артем Грот.
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