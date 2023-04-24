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Українські важкоатлети оновили національний рекорд за підсумками чемпіонату Європи

Фото: Каміла Конотоп і Надія Шпілька на подіумі (facebook.com/uwf.net.ua)
Автор: Антон Федорців

Збірна України з важкої атлетики завершила європейську першість 2023 року з національним рекордом у заліку "великих" медалей. Загалом українці здобули 21 нагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командний залік змагань.

"Синьо-жовті" фінішували на чемпіонаті Європи в першій п'ятірці збірних. Вітчизняні важкоатлети вибороли 6 золотих медалей, 8 срібних і 7 бронзових.

За загальною кількістю нагород збірна України повторила найкраще досягнення в історії. Натомість за кількістю "великих", здобутих у двоборстві з ривком і поштовхом, українці встановили новий національний рекорд – 8 медалей. До двох золотих нагород "синьо-жовті" додали по 3 "срібла" та "бронзи".

Упродовж трьох останніх років збірна України неодмінно повторює або оновлює рекорд за кількістю "великих " медалей. У 2021 році "синьо-жовті" вибороли 6 таких нагород, а торік – 7. Найгірший результат натомість українські важкоатлети показали на чемпіонатах 1998 і 2018 рр. (0 "великих" нагород).

У загальному заліку збірних Україна посіла 5-те місце. Лідером класифікації стала господарка змагань – Вірменія. Кавказька команда здобула 36 медалей, 12 із них – золоті.

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Збірна України