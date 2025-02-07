Українські університети змінять назви освітніх програм: у МОН роз’яснили причини

Заклади вищої освіти повинні коригувати назви своїх освітніх програм, щоб вони відповідали оновленим стандартам. Невдовзі Міністерство підготує методичні рекомендації для університетів щодо правильного найменування освітніх програм.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова під час онлайн-наради з представниками університетів.
Він зазначає, що 2025 рік стане перехідним періодом для впорядкування назв освітніх програм. Міністерство освіти і науки наголошує, що некоректні назви можуть суперечити законодавству, вводити в оману вступників та створювати проблеми з акредитацією.
МОН проводить моніторинг найменувань і фіксує випадки, коли назва не відповідає предмету спеціалізації, класифікує програму як іншу спеціальність або дублюється в різних спеціальностях. Найчастіше проблемні терміни зустрічаються в назвах, пов’язаних із правом, дизайном, менеджментом, економікою, транспортом та безпекою.
Він наводить приклад, коли у спеціальності "Історія та археологія" (бакалавр) одна з освітніх програм має назву "Історія та антропологія права", а у спеціальності "Економіка" (бакалавр) один з університетів пропонує освітню програму "Агробізнес".
Перегляд назв пов’язаний із оновленням законодавства, зокрема ухваленням нового Переліку галузей і спеціальностей, гармонізованого з міжнародною класифікацією. Також у квітні 2024 року був прийнятий закон про вдосконалення освітнього процесу, а МОН оновлює стандарти вищої освіти.
Нагадаємо, у 2025 році близько 250 тисяч випускників шкіл обиратимуть заклади для подальшого навчання. Для вступу до вищих навчальних закладів України необхідно скласти національний мультипредметний тест (НМТ). Скільки коштує вища освіта в Україні, які ВНЗ найпопулярніші і куди йти вчитись, якщо не склав НМТ - у матеріалі РБК-Україна.
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