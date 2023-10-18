Українські слідчі у Гаазі покращили навички у розслідуванні воєнних злочинів
Слідчі Національної поліції України пройшли тренінг у Нідерландах у Гаазі, де вдосконалили навички розслідування воєнних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).
Підвищували свою кваліфікацію керівники слідчих органів поліції, які безпосередньо пов'язані з організацією розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, зазначили в міністерстві.
Тренінг у Нідерландах тривав п'ять днів, та був сфокусований на такі напрямки:
- розслідування воєнних і міжнародних злочинів, скоєних членами збройних сил;
- стимулювання національних розслідувань і переслідувань за міжнародні злочини;
- права збройних конфліктів та окупації;
- міжнародні права людини та міжнародна відповідальність;
- функціонування бази даних основних міжнародних злочинів
- співробітництво з Євроюстом;
- інші навички у документуванні та розслідуванні воєнних злочинів.
Слідчі Нацполіції України пройшли у Гаазі п'ятиденний тренінг (фото: t.me/mvs_ukraine)
Нагадаємо, у червні в Гаазі відкрився Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну (ICPA). До нього входять прокурори з України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду. Центр проводитиме розслідування та збирання доказів перед створенням спецтрибуналу над кремлівським режимом.
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