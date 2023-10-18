ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські слідчі у Гаазі покращили навички у розслідуванні воєнних злочинів

Середа 18 жовтня 2023 17:27
UA EN RU
Українські слідчі у Гаазі покращили навички у розслідуванні воєнних злочинів Фото: слідчі Нацполіції пройшли тренінг у Нідерландах (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Володимир Костирін

Слідчі Національної поліції України пройшли тренінг у Нідерландах у Гаазі, де вдосконалили навички розслідування воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

Підвищували свою кваліфікацію керівники слідчих органів поліції, які безпосередньо пов'язані з організацією розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, зазначили в міністерстві.

Тренінг у Нідерландах тривав п'ять днів, та був сфокусований на такі напрямки:

  • розслідування воєнних і міжнародних злочинів, скоєних членами збройних сил;
  • стимулювання національних розслідувань і переслідувань за міжнародні злочини;
  • права збройних конфліктів та окупації;
  • міжнародні права людини та міжнародна відповідальність;
  • функціонування бази даних основних міжнародних злочинів
  • співробітництво з Євроюстом;
  • інші навички у документуванні та розслідуванні воєнних злочинів.

Слідчі Нацполіції України пройшли у Гаазі п'ятиденний тренінг (фото: t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, у червні в Гаазі відкрився Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну (ICPA). До нього входять прокурори з України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду. Центр проводитиме розслідування та збирання доказів перед створенням спецтрибуналу над кремлівським режимом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
национальная полиция
NEWS
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ