Українські слідчі у Гаазі покращили навички у розслідуванні воєнних злочинів

Слідчі Національної поліції України пройшли тренінг у Нідерландах у Гаазі, де вдосконалили навички розслідування воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України ( МВС ).

Тренінг у Нідерландах тривав п'ять днів, та був сфокусований на такі напрямки:

Підвищували свою кваліфікацію керівники слідчих органів поліції, які безпосередньо пов'язані з організацією розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у червні в Гаазі відкрився Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну (ICPA). До нього входять прокурори з України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду. Центр проводитиме розслідування та збирання доказів перед створенням спецтрибуналу над кремлівським режимом.

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