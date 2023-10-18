Украинские следователи в Гааге улучшили навыки в расследовании военных преступлений
Следователи Национальной полиции Украины прошли тренинг в Нидерландах в Гааге, где усовершенствовали навыки расследования военных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины (МВД).
Повышали свою квалификацию руководители следственных органов полиции, непосредственно связанных с организацией расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, отметили в министерстве.
Тренинг в Нидерландах длился пять дней, и был сфокусирован на такие направления:
- расследование военных и международных преступлений, совершенных членами вооруженных сил;
- стимулирование национальных расследований и преследований за международные преступления;
- права вооруженных конфликтов и оккупации;
- международные права человека и международная ответственность;
- функционирование базы данных основных международных преступлений.
- сотрудничество с Евроюстом;
- другие навыки в документировании и расследовании военных преступлений.
Следователи Нацполиции Украины прошли в Гааге пятидневный тренинг (фото: t.me/mvs_ukraine)
Напомним, в июне в Гааге открылся Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину (ICPA). В него входят прокуроры из Украины, ЕС, США и Международного уголовного суда. Центр будет проводить расследование и сбор доказательств перед созданием спецтрибунала над кремлевским режимом.
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