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Украинские следователи в Гааге улучшили навыки в расследовании военных преступлений

Среда 18 октября 2023 17:27
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Украинские следователи в Гааге улучшили навыки в расследовании военных преступлений Фото: следователи Нацполиции прошли тренинг в Нидерландах (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Владимир Костырин

Следователи Национальной полиции Украины прошли тренинг в Нидерландах в Гааге, где усовершенствовали навыки расследования военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины (МВД).

Повышали свою квалификацию руководители следственных органов полиции, непосредственно связанных с организацией расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, отметили в министерстве.

Тренинг в Нидерландах длился пять дней, и был сфокусирован на такие направления:

  • расследование военных и международных преступлений, совершенных членами вооруженных сил;
  • стимулирование национальных расследований и преследований за международные преступления;
  • права вооруженных конфликтов и оккупации;
  • международные права человека и международная ответственность;
  • функционирование базы данных основных международных преступлений.
  • сотрудничество с Евроюстом;
  • другие навыки в документировании и расследовании военных преступлений.

Следователи Нацполиции Украины прошли в Гааге пятидневный тренинг (фото: t.me/mvs_ukraine)

Напомним, в июне в Гааге открылся Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину (ICPA). В него входят прокуроры из Украины, ЕС, США и Международного уголовного суда. Центр будет проводить расследование и сбор доказательств перед созданием спецтрибунала над кремлевским режимом.

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