Украинские следователи в Гааге улучшили навыки в расследовании военных преступлений

Следователи Национальной полиции Украины прошли тренинг в Нидерландах в Гааге, где усовершенствовали навыки расследования военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины ( МВД ).

Тренинг в Нидерландах длился пять дней, и был сфокусирован на такие направления:

Повышали свою квалификацию руководители следственных органов полиции, непосредственно связанных с организацией расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, отметили в министерстве.

Напомним, в июне в Гааге открылся Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину (ICPA). В него входят прокуроры из Украины, ЕС, США и Международного уголовного суда. Центр будет проводить расследование и сбор доказательств перед созданием спецтрибунала над кремлевским режимом.

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