ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські сили ППО знищили чотири безпілотники в Дніпропетровській області

Дніпропетровська область, Субота 23 грудня 2023 22:38
UA EN RU
Українські сили ППО знищили чотири безпілотники в Дніпропетровській області Фото: Українські сили ППО знищили чотири безпілотники (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сили української протиповітряної оборони знищили чотири ворожих безпілотники в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Ввечері сили ППО знищили чотири безпілотники", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА.

За даними Лисака, по одному безпілотнику було знищено у Дніпровському і Криворізькому районах, а ще два - на Синельниківщині.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та по можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та Запорізької області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один із териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям удалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ