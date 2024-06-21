Українські сили оборони зламали плани ворога з окупації Борової у Харківській області, - Юсов

Що передувало

Раніше бійці Третьої штурмової бригади повідомили, що окупанти почали наступ і використовують танкові полки для виходу на кордони Луганської області на Борівському напрямку.

Пізніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що керівництво Сил оборони України в курсі ситуації та готує відповідь окупантам.

Днями глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни формують певне ударне угруповання на Борівському напрямку. На тлі цього найближчим часом влада може оголосити про проведення примусової евакуації дітей у цій громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.