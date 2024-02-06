Українські сили просунулися на південний захід від Авдіївки: карти ISW

Російські війська трохи просунулися в північній частині Синьківки та східніше Ямполівки. Також підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Нещодавно російські війська незначно просунулися на північний схід від Куп'янська і захід від Кремінної на тлі боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 5 лютого.
Відео з геолокацією, опубліковане 4 лютого, показує, що російські війська незначно просунулися у північній Синьківці (на північний схід від Куп'янська) та східніше Ямполівки (на схід від Кремінної).
Тривали позиційні бої:
Нещодавно російські війська підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмуту. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Веселого (15 км на південний схід від Сіверська).
Позиційні бої тривали під Бахмутом 5 лютого, але підтверджених змін цій ділянці лінії фронту не було.
Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Українські війська нещодавно просунулися в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 5 лютого.
Відео з геолокацією, опубліковане 5 лютого, показує, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали
Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 5 лютого, але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було.
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 5 лютого.
Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої відбувалися в районі Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) та Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 5 лютого, але підтверджених змін на фронті не було.
5 лютого російські та українські війська продовжили позиційні бої на лівому березі Херсонської області, у тому числі у Кринках.
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