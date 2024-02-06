Украинские силы продвинулись к к юго-западу от Авдеевки: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Недавно российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска и западу от Кременной на фоне продолжающихся боев на линии Купянск-Сватово-Кременная 5 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 4 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в северной Синьковке (к северо-востоку от Купянска) и к востоку от Ямполевки (к востоку от Кременной).

Продолжались позиционные бои:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Григоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска подтвердили наступление в районе Северска к северо-востоку от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 3 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (15 км к юго-востоку от Северска).

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 5 февраля, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

вблизи Богдановки (к северо-западу от Бахмута), Клещиевки (к юго-западу от Бахмута);

в направлении Ивановского (к западу от Бахмута).

Украинские войска недавно продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 5 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 5 февраля, показывает, что украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;

к западу от Авдеевки в районе Тоненького и Северного;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 5 февраля, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Георгиевки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 5 февраля.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои происходили в районе Золотой Нивы (к юго-востоку от Великой Новоселки) и Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 5 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

5 февраля российские и украинские войска продолжили позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в Крынках.