Украинские силы продвинулись к к юго-западу от Авдеевки: карты ISW

Российские войска незначительно продвинулись в северной части Синьковки и к востоку от Ямполевки. Также подтвердили наступление в районе Северска к северо-востоку от Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Недавно российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска и западу от Кременной на фоне продолжающихся боев на линии Купянск-Сватово-Кременная 5 февраля.
Видео с геолокацией, опубликованное 4 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в северной Синьковке (к северо-востоку от Купянска) и к востоку от Ямполевки (к востоку от Кременной).
Продолжались позиционные бои:
Недавно российские войска подтвердили наступление в районе Северска к северо-востоку от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 3 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (15 км к юго-востоку от Северска).
Позиционные бои продолжались под Бахмутом 5 февраля, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Украинские войска недавно продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 5 февраля.
Видео с геолокацией, опубликованное 5 февраля, показывает, что украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались
Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 5 февраля, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 5 февраля.
Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои происходили в районе Золотой Нивы (к юго-востоку от Великой Новоселки) и Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки).
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 5 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
5 февраля российские и украинские войска продолжили позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в Крынках.
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