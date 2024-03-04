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Українські штурмовики знищили вночі ворожу піхоту на Авдіївському напрямку (відео)

Фото: українські штурмовики знищили вночі ворожу піхоту на Авдіївському напрямку (facebook.com/General_Staff_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники під Авдіївкою знищили артилерією ворожу піхоту окупантів, яка рухалась лісосмугою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї ОШБр ЗСУ.

Зазначається, що нічний рух ворожої піхоти було вистежено з БпЛА.

"З неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили «посадку», у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів", - зазначають у повідомленні.

Як зазначають у 3-й ОШБр ЗСУ, знищення ворога на Авдіївському напрямку виконане бійцями 1-го САДн "Команди Постріл". 

Ситуація на Авдіївському напрямку

Станом на 4 березня на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Як зазначає Інститут вивчення війни, 3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

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АвдіївкаВійна Росії проти України