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Українські сховища для зберігання газу обрали 57 компаній. Більше ніж торік

Фото: українські газосховища обрали вже 57 компаній (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Договори на зберігання "блакитного палива" в українських підземних газосховищах (ПСГ) протягом останніх трьох місяців уклали 57 компаній з України та світу, зокрема зі Швейцарії, Молдови та Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку т. в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергія Переломи.

Цей показник офіційно вищий на 16% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, коли угоди "Укртрансгазу" - оператора газосховищ України - було укладено з 49 компаніями.

"Таким чином можемо впевнено заявити, що ми не тільки вийшли на довоєнний рівень укладання договорів, але й перевищили його. І, що важливо, посилюємо позиції на міжнародному ринку: обсяги газу, який в Україні зберігають іноземні компанії, тільки з початку жовтня зросли в десятки разів", - підкреслив очільник "Укртрансгазу".

Перелома пов'язує такі результати з двома ключовими факторами:

  • ціни, що склалися як на європейському, так і українському ринку. Вигідний ціновий спред підштовхнув компанії формувати запаси газу у вересні та жовтні з перспективою його подальшого перепродажу;
  • формування запасів енергоносіїв до зими та опалювального сезону. Тут достатньо активними були українські підприємства харчової промисловості, промислово-гірничого комплексу, будівельної, хімічної та фармацевтичної галузей. Вони також формували запаси для стабільної роботи під час опалювального сезону 2022/23.

"Ці два фактори не лише відіграли ключову роль в активізації договірної кампанії та збільшенні замовників послуг "Укртрансгазу". Але й продемонстрували, що попри війну, а також виклики та ризики, що зараз стоять перед газовим ринком України, він живе та працює. А компанії довіряють свої активи та ресурси газосховищам "Укртрансгазу", - відзначив Перелома.

Крім того, керівник "Укртрансгазу" повідомив, що на сьогодні договори зберігання газу в українських ПСГ уклали понад 1100 компаній, 114 з яких - це іноземні країни з трьох континентів.

Нещодавно оператор ПСГ України повідомив, що імпорт газу іноземними трейдерами для закачування в українські сховища зріс з 8-10 млн кубометрів до 20-21,5 кубометрів на добу.

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