Українські сховища для зберігання газу обрали 57 компаній. Більше ніж торік

Договори на зберігання "блакитного палива" в українських підземних газосховищах (ПСГ) протягом останніх трьох місяців уклали 57 компаній з України та світу, зокрема зі Швейцарії, Молдови та Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку т. в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергія Переломи.
Цей показник офіційно вищий на 16% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, коли угоди "Укртрансгазу" - оператора газосховищ України - було укладено з 49 компаніями.
"Таким чином можемо впевнено заявити, що ми не тільки вийшли на довоєнний рівень укладання договорів, але й перевищили його. І, що важливо, посилюємо позиції на міжнародному ринку: обсяги газу, який в Україні зберігають іноземні компанії, тільки з початку жовтня зросли в десятки разів", - підкреслив очільник "Укртрансгазу".
Перелома пов'язує такі результати з двома ключовими факторами:
"Ці два фактори не лише відіграли ключову роль в активізації договірної кампанії та збільшенні замовників послуг "Укртрансгазу". Але й продемонстрували, що попри війну, а також виклики та ризики, що зараз стоять перед газовим ринком України, він живе та працює. А компанії довіряють свої активи та ресурси газосховищам "Укртрансгазу", - відзначив Перелома.
Крім того, керівник "Укртрансгазу" повідомив, що на сьогодні договори зберігання газу в українських ПСГ уклали понад 1100 компаній, 114 з яких - це іноземні країни з трьох континентів.
Нещодавно оператор ПСГ України повідомив, що імпорт газу іноземними трейдерами для закачування в українські сховища зріс з 8-10 млн кубометрів до 20-21,5 кубометрів на добу.
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