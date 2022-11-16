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Украинские хранилища для хранения газа выбрали 57 компаний. Больше чем в прошлом году

Фото: украинские газохранилища выбрали уже 57 компаний (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Договоры на хранение "голубого топлива" в украинских подземных газохранилищах (ПХГ) за последние три месяца заключили 57 украинских и международных компаний, в том числе из Швейцарии, Молдовы и Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу врио генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергея Переломы.

Этот показатель официально выше на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда соглашения "Укртрансгаза" - оператора газохранилищ Украины - были заключены с 49 компаниями.

"Таким образом, можем уверенно заявить, что мы не только вышли на довоенный уровень заключения договоров, но и превысили его. И, что важно, усиливаем позиции на международном рынке: объемы газа, который в Украине хранят иностранные компании, только с начала октября выросли в десятки раз", - подчеркнул глава "Укртрансгаза".

Перелома связывает такие результаты с двумя ключевыми факторами:

  • цены, которые сложились как на европейском, так и на украинском рынке. Выгодный ценовой спрэд подтолкнул компании формировать запасы газа в сентябре и октябре с перспективой дальнейшей перепродажи;
  • формирование запасов энергоносителей к зиме и отопительному сезону. Здесь достаточно активны были украинские предприятия пищевой промышленности, промышленно-горного комплекса, строительной, химической и фармацевтической отраслей. Они также формировали запасы для стабильной работы во время отопительного сезона 2022/23.

"Эти два фактора не только сыграли ключевую роль в активизации договорной кампании и увеличении заказчиков услуг "Укртрансгаза". Но и продемонстрировали, что, несмотря на войну, а также вызовы и риски, которые сейчас стоят перед газовым рынком Украины, он живет и работает. А компании доверяют свои активы и ресурсы газохранилищам "Укртрансгаза", - отметил Перелома.

Кроме того, руководитель "Укртрансгаза" сообщил, что на сегодняшний день договоры хранения газа в украинских ПХГ заключили более 1100 компаний, 114 из которых - это зарубежные страны с трех континентов.

Недавно оператор ПХГ Украины сообщил, что импорт газа иностранными трейдерами для закачки в украинские хранилища вырос с 8-10 млн кубометров до 20-21,5 кубометров в сутки.

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ПХГ