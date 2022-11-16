Украинские хранилища для хранения газа выбрали 57 компаний. Больше чем в прошлом году

Этот показатель официально выше на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда соглашения "Укртрансгаза" - оператора газохранилищ Украины - были заключены с 49 компаниями.

"Таким образом, можем уверенно заявить, что мы не только вышли на довоенный уровень заключения договоров, но и превысили его. И, что важно, усиливаем позиции на международном рынке: объемы газа, который в Украине хранят иностранные компании, только с начала октября выросли в десятки раз", - подчеркнул глава "Укртрансгаза".

Перелома связывает такие результаты с двумя ключевыми факторами:

цены, которые сложились как на европейском, так и на украинском рынке. Выгодный ценовой спрэд подтолкнул компании формировать запасы газа в сентябре и октябре с перспективой дальнейшей перепродажи;

формирование запасов энергоносителей к зиме и отопительному сезону. Здесь достаточно активны были украинские предприятия пищевой промышленности, промышленно-горного комплекса, строительной, химической и фармацевтической отраслей. Они также формировали запасы для стабильной работы во время отопительного сезона 2022/23.

"Эти два фактора не только сыграли ключевую роль в активизации договорной кампании и увеличении заказчиков услуг "Укртрансгаза". Но и продемонстрировали, что, несмотря на войну, а также вызовы и риски, которые сейчас стоят перед газовым рынком Украины, он живет и работает. А компании доверяют свои активы и ресурсы газохранилищам "Укртрансгаза", - отметил Перелома.

Кроме того, руководитель "Укртрансгаза" сообщил, что на сегодняшний день договоры хранения газа в украинских ПХГ заключили более 1100 компаний, 114 из которых - это зарубежные страны с трех континентов.