Українські школярі отримали аптечки для порятунку під час небезпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В компанії також зазначили, що збір коштів ще триває, долучитися до ініціативи "Аптечка для школярів" може кожен бажаючий.

Так, частина коштів з кожного особливого горнятка напою з малюнком півника, придбаного в мережі заправок SOCAR, а також кошти, зібрані у додатку SOCAR Level були направлені на забезпечення школярів медичними наборами, що врятують життя під час небезпеки.

Аптечки також містять поради для вчителів щодо допомоги дитині в умовах стресу. Ці поради були підготовлені в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, розробка якої координується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Вкотре українці довели, що, попри обставини, ми - згуртовані та завжди готові допомогти. Завдяки партнерам нам вдалося втілити в життя проєкт із забезпечення школярів аптечками, що допоможуть врятувати життя у разі небезпеки. Лише за місяць ми зібрали понад 400 тис. грн й на ці кошти закупили та передали школам 234 медичних набори. Хочу наголосити, що збір триває, ми плануємо допомогти й іншим школам. Тож, приєднуйтесь до збору коштів", - повідомив директор мережі SOCAR Energy Ukraine Ігор Орлов.

Партнером та реалізатором благодійного проекту виступає благодійна платформа dobro.ua, експертну підтримку надає Міністерство освіти і науки України.

"Безперечно, безпека усіх учасників освітнього процесу - єдина умова, за якої учні та вчителі можуть перебувати у школі. Для цього ми спільно з освітянами та територіальними громадами працювали над облаштуванням укриттів. Водночас в укритті і школи обов’язково повинна бути аптечка, щоб у разі необхідності можна було надати першу медичну допомогу. Дякую ініціаторам проєкту SOCAR Energy Ukraine та dobro.ua за небайдужість і підтримку дітей та вчителів", - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Директор благодійної платформи dobro.ua Ірина Гуцал також додала, що важливо було не тільки вирішити нагальні проблеми, але й діяти на випередження.

"Спільний проект вже допомагає підготувати українських школярів до суворих особливостей реальності під час війни. Наші зусилля спрямовані на те, щоб діти знали, як діяти у разі загрози та мали усі необхідні засоби. Вдячні клієнтам SOCAR, які продовжують турбуватися про наших дітей", - додала Ірина Гуцал.

На фото зліва направо: Антон Малько (SOCAR), Тетяна Пушкарьова (Скандинавська гімназія), Олег Яресько (МОН), Ірина Євтушенко (ГО "Безбар’єрність"), Тетяна Тихончик (МОН), Олена Осипчук (SOCAR), Олексій Коровченко (SOCAR)

Нагадаємо, мережа автозаправок SOCAR Energy Ukraine, яка долучилася до спільноти "Бізнес без бар’єрів" у листопаді 2020 року, будує свої приміщення доступними для маломобільних груп населення та працевлаштовує молодь без досвіду.

У компанії заявляють про готовність ділитися досвідом розбудови безбар’єрного середовища та надалі створювати комфортні умови для різних людей.

"Бізнес без бар'єрів" - спільнота прогресивних мотивованих компаній, яка об'єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів". Наразі спільнота налічує 22 компанії, кожна з яких спрямовує зусилля на підтримку українського суспільства.