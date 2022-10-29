Украинские школьники получили аптечки для спасения во время опасности
Компания SOCAR Energy Ukraine передала пяти школам (г. Киев, Киевская, Львовская, Одесская, Черкасская области) медицинские наборы для учеников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании также отметили, что сбор средств продолжается, присоединиться к инициативе "Аптечка для школьников" может каждый желающий.
Так, часть средств из каждой особой чашки напитка с рисунком петуха, приобретенного в сети заправок SOCAR, а также средства, собранные в приложении SOCAR Level, были направлены на обеспечение школьников медицинскими наборами, которые спасут жизнь во время опасности.
Аптечки также содержат советы для учителей о помощи ребенку в условиях стресса. Эти советы были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, разработка которой координируется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
"В очередной раз украинцы доказали, что, несмотря на обстоятельства, мы - сплоченные и всегда готовы помочь. Благодаря партнерам нам удалось воплотить в жизнь проект по обеспечению школьников аптечками, которые помогут спасти жизнь в случае опасности. Всего за месяц мы собрали более 400 тыс. грн. на эти средства закупили и передали школам 234 медицинских набора. Хочу отметить, что сбор продолжается, мы планируем помочь и другим школам. Итак, присоединяйтесь к сбору средств", - сообщил директор сети SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.
Партнером и реализатором благотворительного проекта выступает благотворительная платформа dobro.ua, экспертную поддержку оказывает Министерство образования и науки Украины.
"Безусловно, безопасность всех участников образовательного процесса - единственное условие, при котором ученики и учителя могут находиться в школе. Для этого мы совместно с педагогами и территориальными общинами работали над обустройством укрытий. В то же время в укрытии и в школе обязательно должна быть аптечка, чтобы в при необходимости можно было оказать первую медицинскую помощь. Благодарю инициаторов проекта SOCAR Energy Ukraine и dobro.ua за неравнодушие и поддержку детей и учителей", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
Директор благотворительной платформы dobro.ua Ирина Гуцал также добавила, что важно было не только решить неотложные проблемы, но и действовать на опережение.
"Совместный проект уже помогает подготовить украинских школьников к строгим особенностям реальности во время войны. Наши усилия направлены на то, чтобы дети знали, как действовать в случае угрозы и имели все необходимые средства. Благодарны клиентам SOCAR, которые продолжают беспокоиться о наших детях", - добавила Ирина Гуцал.
На фото слева направо: Антон Малько (SOCAR), Татьяна Пушкарева (Скандинавская гимназия), Олег Яресько (МОН), Ирина Евтушенко (ОО "Безбарьерность"), Татьяна Тихончик (МОН), Елена Осипчук (SOCAR), Алексей Коровченко ( SOCAR)
Напомним, сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine, которая присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров" в ноябре 2020 года, строит свои помещения доступными для маломобильных групп населения и трудоустраивает молодежь без опыта.
В компании заявляют о готовности делиться опытом развития безбарьерной среды и создавать комфортные условия для разных людей.
"Бизнес без барьеров" - сообщество прогрессивных мотивированных компаний, объединившееся вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.