Українські школярі масово виїжджають за кордон перед НМТ: що стоїть за цим трендом

Наразі в Україні немає офіційної статистки щодо того, скільки випускників виїжджає за кордон. Але освітній омбудсмен Надія Лещик днями розповіла, що протягом року кількість учнів одинадцятих класів, які здобувають освіту очно, знижується. Адже перед закінченням школи учні виїжджають за кордон - через питання безпеки та через чутки про можливість зниження мобілізаційного віку.

Квіт підтверджує цю тенденцію, хоча додає, що попри це у Києво-Могилянській академії кількість абітурієнтів навпаки щороку зростає.

"Ми не повинні переживати через те, на що ми не можемо вплинути... Тут питання в тому, щоб ми створили причину, чому вони мають повернутися. Ми повинні дати зрозуміти людям, які поїхали, що тут буде справжня самореалізація, що країна змінюється, що весь час проводяться реформи, ми трансформуємося, ми йдемо від кращого до ще кращого", - каже Квіт.

На його думку, молодь повертатиметься в Україну, якщо матиме для цього чітку внутрішню мотивацію. Важливо, аби навіть в умовах війни залишалася причина для повернення - віра у зміни, самореалізацію та майбутнє в країні.

Студентам, які дійсно прагнуть здобути освіту за кордоном, Квіт радить обирати закордонні магістерські програми. Бакалаврат, за його словами, краще проходити в Україні - щоб зберігати зв’язок із соціальними реаліями та не втрачати відчуття приналежності.

"Це не добре, що школярі вступають одразу у західні університети. Я би рекомендував обирати краще магістерську програму (за кордоном - ред.), не бакалаврську. Тому що якщо це бакалаврська програма, то людина відривається від соціальних реалій, і вона мислить іншими категоріями. І дуже часто наслідком може бути втрата такої людини", - каже президент "Могилянки".

При цьому Квіт визнає: нині українські університети не можуть конкурувати із європейськими чи американськими. І справа навіть не в якості освіти, хоча і навчальні програми у нас часто теж кульгають.

"Стосовно якості освіти, я би так різко не казав. У нас слабка система, але в нас парадоксально бувають дуже сильні випускники. І тут різні причини, про це можна говорити. І якість бакалаврських програм у нас дуже непогана в хороших університетах", – пояснює Квіт.