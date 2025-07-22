Украинские школьники массово выезжают за границу перед НМТ: что стоит за этим трендом

Сейчас в Украине нет официальной статистики относительно того, сколько выпускников выезжает за границу. Но образовательный омбудсмен Надежда Лещик на днях рассказала, что в течение года количество учеников одиннадцатых классов, которые получают образование очно, снижается. Ведь перед окончанием школы ученики выезжают за границу - из-за вопросов безопасности и из-за слухов о возможности снижения мобилизационного возраста.

Квит подтверждает эту тенденцию, хотя добавляет, что несмотря на это в Киево-Могилянской академии количество абитуриентов наоборот ежегодно растет.

"Мы не должны переживать из-за того, на что мы не можем повлиять... Здесь вопрос в том, чтобы мы создали причину, почему они должны вернуться. Мы должны дать понять людям, которые уехали, что здесь будет настоящая самореализация, что страна меняется, что все время проводятся реформы, мы трансформируемся, мы идем от лучшего к еще лучшему", - говорит Квит.

По его мнению, молодежь будет возвращаться в Украину, если будет иметь для этого четкую внутреннюю мотивацию. Важно, чтобы даже в условиях войны оставалась причина для возвращения - вера в изменения, самореализацию и будущее в стране.

Студентам, которые действительно стремятся получить образование за рубежом, Квит советует выбирать зарубежные магистерские программы. Бакалавриат, по его словам, лучше проходить в Украине - чтобы сохранять связь с социальными реалиями и не терять чувство принадлежности.

"Это не хорошо, что школьники поступают сразу в западные университеты. Я бы рекомендовал выбирать лучше магистерскую программу (за рубежом - ред.), не бакалаврскую. Потому что если это бакалаврская программа, то человек отрывается от социальных реалий, и он мыслит другими категориями. И очень часто следствием может быть потеря такого человека", - говорит президент "Могилянки".

При этом Квит признает: сейчас украинские университеты не могут конкурировать с европейскими или американскими. И дело даже не в качестве образования, хотя и учебные программы у нас часто тоже хромают.

"Относительно качества образования, я бы так резко не говорил. У нас слабая система, но у нас парадоксально бывают очень сильные выпускники. И здесь разные причины, об этом можно говорить. И качество бакалаврских программ у нас очень неплохое в хороших университетах", - объясняет Квит.