Українські рятувальники вже у Туреччині: у ДСНС показали кадри з наметового містечка загону

Українські рятувальники прибули до Туреччини та вже розгорнули наметове містечко. Загін готовий до ліквідації наслідків смертоносного землетрусу, який стався в країні 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"У ніч на 9 лютого рятувальники Зведеного загону ДСНС розгорнули наметове містечко в районі Доанкой м. Антакья провінції Хатай. За результатами брифінгу з координаційним штабом визначено зону проведення аварійно-рятувальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч людей .

Також у МЗС України повідомили, що Київ направив консулів до Туреччини для допомоги українцям. Певно, ще п'ять громадян України перебувають під завалами.

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