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Українські рятувальники отримали від Фінляндії партію спецавто

Понеділок 23 жовтня 2023 16:49
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Українські рятувальники отримали від Фінляндії партію спецавто Фото: українські рятувальники отримали від Фінляндії партію спецавто (pixabay)
Автор: Наталія Кава

Українські рятувальники отримали від Фінляндії партію спеціальних авто. Всього було передано дев'ять машин різного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Гуманітарний вантаж складається з:

  • чотири карети швидкої допомоги;
  • три пожежні автомобілі;
  • одна автоцистерна;
  • один автопідіймач.

"Уже не раз українські рятувальники отримували технічну допомогу від дружньої Фінляндії. Це саме та техніка та обладнання, яке необхідне нам для роботи в умовах війни. Ми безмежно пишаємося такими європейськими друзями і вкотре висловлюємо подяку фінським партнерам за підтримку України", - розповів в. о. голови ДСНС Володимир Демчук.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Нагадаємо, що раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Нещодавно стало відомо, що уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

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