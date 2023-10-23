Украинские спасатели получили от Финляндии партию спецавто
Украинские спасатели получили от Финляндии партию специальных автомобилей. Всего было передано девять машин разного назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
Гуманитарный груз состоит из:
- четыре карета скорой помощи;
- три пожарных автомобиля;
- одна автоцистерна;
- один автоподъемник.
"Уже не раз украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это именно та техника и оборудование, которое необходимо нам для работы в условиях войны. Мы безгранично гордимся такими европейскими друзьями и в очередной раз благодарим финских партнеров за поддержку Украины", - рассказал и. о. председателя ГСЧС Владимир Демчук.
Помощь Украине от Финляндии
Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.
Напомним, что ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.
Недавно стало известно, что правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.
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