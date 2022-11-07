Українські рятувальники отримали партію допомоги від партнерів зі США (фото)

"Уже кілька місяців поспіль у межах програми "Український фонд швидкого реагування" Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX) за підтримки Держдепартаменту США надає критично важливе обладнання для підрозділів Служби по усій Україні на загальну суму понад 800 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від МВС, рятувальникам була передана наступна допомога:

117 металошукачів;

200 бетонорізів;

85 дронів.

Надані металошукачі MEPAK, зокрема, 11 підводних, покликані виявляти вибухонебезпечні предмети, які лишаються після окупантів. Бетонорізи STIHL та додаткове устаткування до них активно використовують для розрізування металевих та бетонних конструкцій та рятування людей з-під завалів. Вони стали в нагоді, зокрема, під час рятувальних робіт після атаки РФ на торговий центр у Кременчуці.

"Дрони DJI Mavic 3 працюють у 24 областях для ефективної ліквідації пожеж, пошуку людей та координації ефективної роботи ДСНС", - додали в МВС.