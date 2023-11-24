Українські рятувальники отримали MV-4 та MV-10 для розмінування

"Ще +4 машини механізованого розмінування допомагатимуть саперам в очищенні наших земель від вибухонебезпечних предметів. ДСНС України отримала їх від Корейського міжнародного кооперативного агентства в рамках співпраці", - пише Клименко.

За його словами, ДСНС загалом вже мають у своєму користуванні 24 таких авто. А ті, які було отримано сьогодні планують застосовувати у Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Машини MV-4 та MV-10 компанії DOK ING - це дистанційні комплекси для розмінування території.

Комплекс має замінні інструменти, які дозволяють виконувати різний спектр завдань для підготовки території. Зокрема за їх допомогою MV-4 проводять механічну підготовку ґрунту та розмінування, механічний огляд та очищення території, пошук закопаних предметів тощо.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.

Також раніше повідомлялось, що Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.