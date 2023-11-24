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Украинские спасатели получили MV-4 и MV-10 для разминирования

Фото: Украинские спасатели получили MV-4 и MV-10 для разминирования (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские спасатели получили четыре автомобиля для разминирования MV-4 и MV-10 от Корейского международного кооперативного агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко.

"Еще 4 машины механизированного разминирования будут помогать саперам в очистке наших земель от взрывоопасных предметов. ГСЧС Украины получила их от Корейского международного кооперативного агентства в рамках сотрудничества", - пишет Клименко.

По его словам, ГСЧС в общей сложности уже имеют в своем пользовании 24 таких авто. А полученные сегодня планируют применять в Днепропетровской и Черниговской областях.

Машины MV-4 и MV-10 компании DOK ING – это дистанционные комплексы для разминирования территории.

Комплекс имеет заменяемые инструменты, позволяющие выполнять разный спектр задач для подготовки территории. В частности, с их помощью MV-4 проводят механическую подготовку почвы и разминирования, механический осмотр и очистку территории, поиск закопанных предметов и т.п.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины . Речь идет о 18,5 млн. долларов.

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