Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)

Не перший випадок

В ГУР кажуть, що це вже не перший впольований біля берегів півострова "Тунець". До цього два російських "Тунця" розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 загарбники в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.

Загалом за допомогою морських дронів українського виробництва MAGURA V5 успішно уражено 18 суден РФ, 9 з них - знищені.

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