Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)

Не первый случай

В ГУР говорят, что это уже не первый уничтоженный у берегов полуострова "Тунец". До этого два российских "Тунца" разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае этого года.

Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 захватчики в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики.

Всего с помощью морских дронов украинского производства MAGURA V5 успешно поражено 18 судов РФ, 9 из них - уничтожены.

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