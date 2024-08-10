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Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)

Фото: ГУР уничтожило российский катер "Тунец" в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики 9 августа уничтожили российский скоростной катер "Тунец" в Крыму. Он был поражен морским дроном MAGURA V5.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"В ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов - скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец", - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

Не первый случай

В ГУР говорят, что это уже не первый уничтоженный у берегов полуострова "Тунец". До этого два российских "Тунца" разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае этого года.

Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 захватчики в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики.

Всего с помощью морских дронов украинского производства MAGURA V5 успешно поражено 18 судов РФ, 9 из них - уничтожены.

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