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Українські розвідники та штурмовики ліквідували групу окупантів під Бахмутом

Фото: розвідники та штурмовики ліквідували групу окупантів під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники та штурмовики ліквідували групу російських окупантів. Це сталося під час боїв під Бахмутом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Бійці розвідувальної роти Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ застосовують безпілотні авіаційні комплекси на Бахмутському напрямку. Так вдається виявити позиції окупаційних військ для їх подальшого ураження артилерією.

Після бойової роботи штурмовики бригади зачищають ворожі позиції.

Як повідомляють військові, у результаті успішних дій, не зазнавши втрат, група українських розвідників та штурмовиків ліквідувала п'ятьох російських окупантів. З них двох - остаточно, трьох - частково.

Бої на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій вже понад півроку. Російським окупантам вдалося просунутися у самому Бахмуті, проте зараз ЗСУ контратакують на флангах.

За даними Міноборони, українські захисники звільнили понад 15 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку.

Тим часом у Генштабі повідомляють, що ЗСУ за останні три доби звільнили близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках.

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