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Українські розвідники показали серію знищення окупантів та їх техніки у Харківській області

Харківська область, Вівторок 14 травня 2024 09:25
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Українські розвідники показали серію знищення окупантів та їх техніки у Харківській області Фото: ГУР провело серію успішних атак по військам РФ у Харківській області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Розвідники у Харківській області провели серію успішних ударів по окупантах та їхній техніці. Відповідним відео вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Як зазначають у відомстві, наразі у Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України.

"Зокрема, розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, ЗРК "Стрєла 10м", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "Муром-м", - зауважують розвідники.

Знищення техніки та живої сили військ РФ

Напередодні ми повідомляли, що українські захисники у Харківській області дроном нейтралізували групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Також напередодні стало відомо про знищення українськими захисниками російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.

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